Carnevale Acireale 2022, il programma

Carri allegorici e gruppi in maschera sono gli ingredienti chiave del tanto atteso Carnevale di Acireale.

Dal 12 febbraio all’1 marzo le strade di Acireale torneranno in festa.

Il più bel Carnevale di Sicilia tornerà a divertire e affascinare grandi e piccoli con i suoi spettacolari carri realizzati dalla Fondazione Carnevale di Acireale.

E’ già uscito il programma che prevede tra i tanti eventi e concorsi anche l’inaugurazione della mostra del fumetto e l’inaugurazione della mostra dei bozzetti storici del carnevale.

Martedì 1 marzo alle ore 15.50 si terrà la Grande Parata Conclusiva con carri allegorici, carri infiorati, maschere isolate e gruppi mascherati.

Il Carnevale di Acireale è considerato il più bello di Sicilia oltre che una delle più autentiche e coinvolgenti manifestazioni del folklore siciliano. I primi documenti sui festeggiamenti risalirebbero addirittura al 1594. Negli anni il Carnevale si è arricchito di eventi, giochi e maschere, diventando sempre più imponente affinandosi poi nella costruzione dei famosi carri allegorici e carri infiorati. Nel 1996 Acireale per la prima volta è entrata a far parte della lotteria nazionale insieme a Viareggio e Putignano. Dal 2005 il Carnevale di Acireale ha poi instaurato una serie di gemellaggi con altri Carnevali d’Italia. Quest’anno è stato sancito il gemellaggio tra il Carnevale di Acireale e quello di Verona. Una collaborazione che li vedrà cooperare per la costruzione dei carri e la realizzazione delle maschere.

L’organizzazione si riserva di variare il programma per motivi di forza maggiore.

Saranno comunque rispettate le norme di sicurezza anti Covid 19: mantenere la distanza di sicurezza, evitare assembramenti e indossare la mascherina.

Di seguito il programma pubblicato sul sito carnevaleacireale.eu