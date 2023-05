Uno spettacolo che spazia in musica, toccando le bellezze in note dei paesi nel mondo. È la proposta di Carmen Avellone in 6th per questo fine settimana. “America on the road“, in scena il 6 maggio al Real teatro Santa Cecilia, alle ore 19.00, è un viaggio attraverso i luoghi della musica più rappresentativi del continente americano: dal folk canadese di Joni Mitchell alla bossa brasiliana di Jobim passando attraverso il Dixieland di New Orleans, il country di Nashville, gli standards di New York e l’R&B di Detroit.

Ad accompagnare la vocalist Carmen Avellone saranno Diego Spitaleri al piano, Giovanni Villafranca al contrabbasso, Manfredi Tumminello alla chitarra, Sebastiano Alioto alla batteria, Vito Giordano al flicorno e arrangiamenti e un trio di voci composto da Manfredi Messina, Laura Vassallo e Bruna Angelico.

E’ possibile acquistare online i biglietti, collegandosi al sito www.bluetickets.ito tramite i due punti di prevendita, al Real Teatro Santa Cecilia e al Santa Maria dello Spasimo.