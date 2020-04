Il personale dell’Aeronautica Militare dona 2300 euro alla Caritas di Catania

Come noto l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha generato inevitabilmente un’emergenza finanziaria per numerose famiglie che a causa dell’epidemia sono costrette a vivere in difficoltà economiche.

Per cercare di aiutare la Comunità della provincia più colpita della Regione Sicilia, il personale dell’Aeronautica Militare di Sigonella ha indetto una raccolta fondi in favore della Caritas Diocesana di Catania. Quest’ultima, infatti, sta lavorando senza sosta per aiutare i numerosi bisognosi fornendo loro generi alimentari di prima necessità.

A conclusione della raccolta fondi i rappresentanti delle due istituzioni si sono sentiti in videochiamata.

Il direttore della Caritas Don Piero Galvano, ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti in favore del Colonnello Gianluca Chiriatti (Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella) e di tutto il personale dell’Aeronautica Militare auspicando che il gesto “traccia un solco che speriamo altri continuino a seguire”.

E.G.