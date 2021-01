Carico di arance blocca la statale di Palagonia

Carico di arance disperso da un mezzo pesante nella statale 385 di Palagonia, provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Mineo. La circolazione nelle due direzioni è temporaneamente deviata sulla SP417 con indicazioni in loco. Sul posto la squadra Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Crediti foto: Siracusa News

Foto esemplificativa

G.G.