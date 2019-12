Capodanno in Sicilia: ecco tutti gli eventi

Salutare il vecchio decennio per accogliere al meglio il 2020: sono tanti gli eventi in Sicilia per festeggiare la notte di San Silvestro tra divertimento, bellezze naturali e musica.

Capodanno in piazza tra spettacoli e musica

A Catania, con non poche polemiche, si esibirà sul grande palco allestito in piazza Duomo, il cantante di origine siciliana Max Gazzè. Ma gli ospiti non sono finiti qui: i cittadini godranno dello spettacolo del comico catanese Giuseppe Castiglia, Cristina Russo, i Papaveri & Papere e i Kunsertu.

A Palermo, invece, doppio appuntamento con “Palermo CulturE” in piazza Giulio Cesare e al quartiere Cep, nell’area antistante il Giardino “Giuseppe Impastato” di San Giovanni Apostolo. Nella prima, sarà Mario Biondi protagonista del palco, aperto dai Babil on Suite. Al Cep atteso il “concerto-cabaret” di Nino Frassica & Los Plaggers Band, seguito dai Lello Analfino & Tinturia storica band siciliana.

Capodanno esplosivo ad Agrigento in piazza Vittorio Emanuele con il rapper Guè Pequeno, introdotto dalla cantante Alisia. A Caltanissetta invece si ballerà sulle note del successo “Bella Bionda” con l’esibizione di Francesco D’Aleo.

Capodanno sul Vulcano

Brindare dinanzi al meraviglioso spettacolo che regala l’Etna? È possibile sia con il pacchetto offerto dal Rifugio Sapienza sia con l’opzione proposta dall’associazione Passo Passo Trekking con un percorso che si sviluppa sul territorio etneo alla scoperta degli antichi borghi medievali di Randazzo e Castiglione di Sicilia.

I concerti di Capodanno

Nella splendida cornice del Teatro Bellini di Catania, l’inizio dell’anno partirà con “ll Concerto di Capodanno” diretto da Andrea Sanguinetti alle ore 19:00. Musiche di Johann Strauss sr, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Johann Strauss jr, Georges Bizet, Charles Gounod.

Il Teatro Metropolitan, invece, terrà il Concerto di Capodanno il 2 gennaio alle ore 18:00.