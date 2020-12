Capodanno 2021 in casa ma brillando per sdrammatizzare

Poche ore ci separano dal Nuovo Anno. Il modo migliore per affrontarlo è brillare, anche se chiusi in casa.

Un anno decisamente da ricordare, o dimenticare per certi versi. Preparate la casa ai festeggiamenti, una bella tavola, il servizio che più vi piace, un buon vino e se non avete voglia di cucinare prenotate un delivery.

Molti ristoratori si sono organizzati per consentire una cena lussuosa da consumare tra le calde mura domestiche, meglio approfittarne! Potete scegliere tra i menù tradizionali o alternativi, l’importante è coccolarsi.

Musica di sottofondo, se avete un giradischi usatelo, accendete molte candele e la festa assumerà un sapore speciale.

Parola d’ordine: Brillare!

Che sia la vostra casa, la tavola, o il vostro outfit, la tendenza di questo fine anno è quella di brillare! Oro, argento o sparkly i dettami dalle maison dell’alta moda.

Un modo dissacrante, forse, o di buon auspicio per ciò che tutti desideriamo, tornare alle nostre vite, ritrovare la quotidianità.

Bocciate le mise troppo comode. Abolite l’abbigliamento sciatto, comodo, casalingo. Ne abbiamo tutti abusato. Un abito di velluto, un pantalone a vita alta con una maglia scintillante, e tacchi alti ovviamente.

Oro anche per il beauty, senza dimenticare che il rosso sarà il nostro colore “portafortuna”. Promosso il rossetto rosso, sarà il vostro alleato di bellezza.

Ed anche se non ci crediamo, alla fine ci starà d’incanto.

Se avete deciso di restare da soli.

Proprio per i motivi che tutti conosciamo non può essere una notte qualunque, quindi armatevi di buone speranze e programmante una festa, anche se siete in casa da soli.

La pandemia ci ha insegnato che grazie alla tecnologia possiamo essere meno distati, dunque preparare un menù, condividetelo con i vostri cari e organizzate una zoom call. Il vantaggio è che non cenerete da soli, e sarà divertente.

E dopo cena?

Maratona Netflix, o film classico. Suggeriamo: Bridgerton,

al primo posto della classifica in Italia. Capodanno a New York, Sex and the city, Foreste Gump se amate il genere romantico e intramontabile.

A mezzanotte non potranno mancare le lenticchie (che portano soldi) e lo champagne. Buoni auspici e tanti sogni da dover realizzare.

Il conto alla rovescia è partito.

Cheers!