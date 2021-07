Capitale della Cultura 24, Sicilia e Burgio candidate

Due le città siciliane candidate a Capitale della Cultura 2024.

Sono 24 le città italiane che hanno presentato la domanda per Capitale della Cultura 2024, manifestazione d’interesse del Ministero della Cultura.

Due le città siciliane che concorreranno al titolo: Siracusa e Burgio (Agrigento).

Il titolo nasce dalla competizione che terminò il 17 ottobre 2014 con la designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Le città che hanno manifestato interesse dovranno adesso presentare il loro progetto che sarà sottoposto a una commissione di esperti nella gestione dei beni culturali. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro da utilizzare per mettere in mostra per un anno i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale.

Ecco l’elenco delle città che hanno presentato la domanda per la manifestazione Capitale della Cultura 2024: Ala (Trento); Aliano (Matera); Ascoli Piceno; Asolo (Treviso); Burgio (Agrigento); Capistrano (Vibo Valentia); Chioggia (Venezia); Cittadella (Padova); Conversano (Bari); Diamante (Cosenza); Gioia dei Marsi (L’Aquila); Grosseto; La Maddalena (Sassari); Mesagne (Brindisi); Pesaro (Pesaro e Urbino); Pordenone; Saluzzo (Cuneo); Sestri Levante (Genova); Siracusa; Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Grosseto); Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno); Viareggio (Lucca); Vicenza; Vinci (Firenze).