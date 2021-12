La soluzione per il più classico dei beauty drama femminili: capelli sporchi e in disordine. Come essere pronte in soli 10 minuti.

Avere capelli sempre in ordine, come appena uscite dal parrucchiere? Quasi un’utopia.

Purtroppo, troppo spesso noi donne siamo costrette a dover ricorrere a una coda di cavallo o a una treccia perché il tempo per il parrucchiere e una piega sembra non esserci mai.

Tra mille impegni quotidiani, un appuntamento di lavoro, il figlio da accompagnare a scuola, il cane da portare a passeggio, la spesa e il marito con le troppe camicie da stirare, prendersi del tempo per noi stesse è quasi un’utopia.

Quando un impegno improvviso e inevitabile sopraggiunge, come fare per non sembrare uno spaventapasseri?

Antonio Cristaldi, presidente di ArtHairStudios, titolare del parrucchiere Modhair in via del Rotolo 22 a Catania, insieme a sua moglie Anna Licciardello hanno dedicato un pomeriggio ad alcune influencers e professioniste del settore lifestyle per una piccola lezione di hairstyling.

Come realizzare delle “perfect waves”?

Ieri pomeriggio alcune influencers ed esperte di lifestyle hanno seguito i consigli di Antonio, Anna e del team di Modhair. Realizzare delle onde anche a casa non è più una mission impossible. Grazie ai prodotti System Professional, le piastre GHD e alcuni accorgimenti tecnici, i nostri capelli possono essere sempre in ordine.

Capelli non perfettamente puliti e non in ordine. Il beauty drama di tutte le donne

Anna Licciardello ci conferma che in realtà se i capelli non sono appena lavati la piega risulterà migliore e soprattutto più duratura proprio per quella patina di grasso che si crea. «Un ottimo rimedio per alleggerire il capello è l’utilizzo dello shampoo a secco. System Professional propone “Instant Reset” un profumatissimo shampoo a secco da vaporizzare a pochi centimetri dal cuoio capelluto. Questo assorbirà il sebo in eccesso eliminando il tanto odiato effetto oleoso e profumando cute e capelli. Un altro vantaggio è il volume che subito acquista la chioma».

Un ottimo rimedio anche per asciugare l’umidità o il sudore post palestra.

Con l’utilizzo di una piastra GHD è possibile realizzare facilmente delle onde perfette. I capelli vanno divisi verticalmente e la piastra deve semplicemente scivolare girando lentamente la ciocca verso l’interno. La piastra GHD non brucerà i capelli grazie ad un timer interno che mantiene una temperatura costante di circa 180 gradi e che varia in base all’umidità del capello. Un ottimo risultato ottenuto così in davvero pochissimi minuti.

Dopo la lezione, le ospiti hanno potuto provare alcuni capi delle collezioni invernali Falconeri e Mewa Store.

Falconeri

Falconeri, brand Made In Italy del Gruppo Calzedonia specializzato nella maglieria di qualità in cashmere, ha esposto alcuni capi della collezione autunno/inverno 2021-2022.

«I capi Falconeri, sono capi in cashmere, capi che se vengono trattati con cura possono durare per tutta la vita. – ci racconta la district manager Falconeri Rossella Leone – Per questa stagione Falconeri ha preparato una collezione di dolcevita, girocollo e maglie con scollo a V con vestibilità over. E’ un cashmere ultrasoft e ultralight. C’è anche una nuova serie con 4 fili di cashmere, è la serie 428. I colori sono meravigliosi, un’esplosione all’interno dei nostri armadi: skyline, magenta, verde bosco, amaranto, quercia rossa e petrolio».

Falconeri è presente su Catania in Corso Italia 158.

Mewa Store

«Una collezione uomo e donna molto giovanile. Uno stile urban chic e streetwear per i brand presenti in store: Iuter, Cp Company, Obey, Dickies, ThesiltedCompany, The ragged priest, Universal Works, Converse, Hoka e Vans. – così descrive la collezione del suo store Gianluca Cristaldi – Sono colori neutri: bianco, nero, colori di continuità. Il viola è una variante molto frequente questa stagione sia per l’uomo che per la donna. Uno streetwear molto fashion che si avvicina al mondo dei giovani, diventando un prodotto culturale e di nicchia.»

Mewa Store si trova in Via Mario Sangiorgi 59 a Catania.

L’evento Modhair

Un evento, quello di ieri, che ha entusiasmato le partecipanti.

«Ho pensato alle donne, al loro quotidiano. – ci racconta Antonio Cristaldi – Ho voluto dare loro qualche piccolo suggerimento. Questo non significa smettere di frequentare il parrucchiere. Ma a me piace comprendere le esigenze e suggerire delle soluzioni. Io credo nei valori, in alcuni in particolare. La gentilezza, la cortesia, l’emozione, il relax. La gentilezza per me è un ingrediente fondamentale. Quando ho progettato questo salone ho pensato ad un “luogo gentile” dove la gente può stare bene con tutti i comfort necessari ad un momento di relax, un momento che la donna dedica a se stessa. Ho un grandissimo team che ogni giorno mi aiuta a realizzare tutto questo. Un’altra parola chiave per me è DELEGA: è un punto fermo del mio team. Siamo proprio una squadra, lavoriamo insieme per un obiettivo comune, offrire un’esperienza unica».

Questo è stato solo il primo di una serie di eventi che organizzerà il salone Modhair, perché il successo è più bello se condiviso!