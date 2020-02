Capelli e inverno: come averli sempre brillanti anche nella stagione fredda

L’inverno è una stagione difficile quando si tratta di bellezza, ma sebbene si parli moltissimo di skin care routine e make up, spesso viene tralasciato un aspetto importantissimo della nostra persona: i capelli.

Non è soltanto la pelle a seccarsi e indebolirsi durante la stagione più fredda, perché anche i capelli infatti patiscono moltissimo il clima: proprio per questo spesso in inverno ci sembra di avere una chioma meno voluminosa, spenta e quasi sciupata, soprattutto in occasione del cambio di stagione. Anche durante l’inverno, quindi, è molto importante prendersi cura nel modo corretto dei propri capelli, così da limitare i danni e giocare d’anticipo.

I danni del freddo sui capelli

Sebbene siamo abituati a pensare che la stagione peggiore per i capelli sia l’estate, per via del caldo e della salsedine, in realtà non è così. Le temperature fredde, infatti, sono in grado di apportare non pochi danni alla nostra chioma. Il cuoio capelluto tende a produrre più grasso del solito durante l’inverno, a causa di processi che avvengono internamente al nostro corpo e su cui non possiamo intervenire.

I capelli, di conseguenza, si sporcano più in fretta e sono soggetti a lavaggi più frequenti. A questo si aggiungono i danni provocati dagli sbalzi termici tra l’ambiente esterno e quello interno, che indeboliscono ulteriormente la fibra capillare. Il riscaldamento degli interni e il continuo sfregamento con cappelli, sciarpe e maglioni, poi, li rende ancor più elettrici. Il risultato finale è quello di una chioma difficile da pettinare e acconciare, poco brillante e dall’effetto per nulla voluminoso.

Come proteggere i capelli d’inverno

Abbiamo quindi visto come anche in questa stagione non bisogna trascurare la nostra hair routine: scopriamo quindi insieme alcuni modi per proteggere la nostra chioma e ridarle la luminosità di cui ha bisogno.

Attenzione ai lavaggi

È vero, d’inverno i capelli si sporcano di più e più velocemente, proprio per questo tendiamo a lavarli molto spesso. Attenzione, però, i frequenti risciacqui danneggiano il cuoio capelluto, e soprattutto le lunghezze, producendo l’effetto opposto a quello desiderato. Meglio non usare l’acqua troppo calda per lavarli quindi e nemmeno massaggiarli troppo, in quanto potrebbe aumentare la produzione di grasso.

Un’alternativa perfetta è lo shampoo secco, da un lato renderà i capelli visibilmente più puliti e dall’altro vi eviterà di lavarli nuovamente.

Dagli una carica in più

Quando notiamo che la fibra è davvero molto sottile, forse allora sarebbe il caso di fornire ai capelli un aiuto proveniente dall’interno oltre a quelli provenienti dall’esterno. L’opzione consigliata è quindi quella di scegliere tra i prodotti da farmacia i giusti integratori di bellezza, disponibili anche online, che possano aiutare la nostra chioma a non perdere brillantezza e volume nel corso della stagione. È importante quindi scegliere prodotti che contengano i giusti elementi, come lo zinco, che aiuta a rafforzarli, il rame e la vitamina B.

Attenzione a piastre e ferri

Vero, le piastre e i ferri non sono da eliminare totalmente, ma è necessario prestare attenzione, proprio a causa della naturale secchezza del capello. Meglio optare quindi per ferri la cui temperatura è regolabile, così da impostare una gradazione non eccessivamente alta. Usarli poi con parsimonia, preferendo metodi privi di calore, sarebbe l’ideale.

Proteggili dall’esterno

Che si tratti di un cappello, un cappuccio o un ombrello, cerca di riparare sempre il capello da neve, vento freddo e pioggia. Nonostante possano risultare innocui, in realtà sporcano maggiormente il cuoio capelluto e, soprattutto, rovinano la piega.

Avere capelli perfetti anche d’inverno può sembrare un compito impossibile, ma con i giusti accorgimenti avere una chioma sempre brillante e voluminosa non sarà più un problema.