Caos vaccini, Codacons: “intervengano Magistratura, Prefetto e autorità sanitarie”

Interviene anche il Codacons in merito al caso dell’Hub vaccini di San Giuseppe La Rena denunciando “gli assembramenti e le scene di panico di persone in fila per sottoporsi al vaccino – si legge nella nota – e le inutili attese con rischi di contagi. Chiediamo l’intervento della magistratura, delle autorità sanitarie e del prefetto affinchè si possa garantire con urgenza la sicurezza e la salute pubblica ed accertare le responsabilità per quanto avvenuto”.

“È intollerabile – prosegue la nota – che in una situazione di emergenza come quella attuale chi deve sottoporsi al vaccino ed i loro accompagnatori vengano trattati come carne da macello, siano costretti a file estenuanti in condizione di assenza totale di sicurezza, con inutili assembramenti che oltre a causare disagio alle persone disabili, agli anziani e ai soggetti più fragili alimentano il rischio di contagi per i loro accompagnatori. Una situazione contro la quale chiediamo l’intervento immediato della magistratura, delle autorità sanitarie e del prefetto affinché siano eliminati i rischi per l’utenza”.