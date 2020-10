Cannizzaro: nuove assunzioni di giovani laureandi per l’emergenza Covid

L’ospedale Cannizzaro di Catania potenzia il personale impegnato nell’assistenza ai pazienti Covid. Salvatore Giuffrida, direttore generale, firma i contratti di collaborazione per ben 13 giovani medici specializzandi in Medicina Interna e Geriatria, nonché 2 infermieri. Lo stesso, inoltre, ha prorogato i contratti esistenti dall’inizio dell’emergenza sanitaria con altri due medici, due biologi e 15 infermieri. 34 le unità complessive che, insieme ai colleghi, andranno ad operare nei reparti Covid, spesso con turni straordinari. L’unità crisi aziendale, invece, costituitasi lo scorso 26 febbraio, si è riunita per varare nuove misure organizzative per una gestione migliore dell’emergenza, in osservanza alle indicazioni ministeriali.

G.G.