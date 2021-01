Cannizzaro le vaccinazioni proseguono, consegnati congelatoti con tecnologia avanzata

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, rivolta, in questa prima fase, agli operatori sanitari esposti al rischio. Nella giornata di arrivo delle dosi, quelle somministrate sono state 30, oggi, invece, 60, mentre, domani sono previste 100 somministrazioni.

Il primo vaccinato del 2021 è stato il Dott. Salvatore Mazza, direttore dell’Unità Operativa Complessa di MCAU. Nella giornata di oggi, inoltre, presso l’Azienda Ospedaliera sono stati installati tre congelatori da -80° e due frigoriferi da +2° per la conservazione delle dosi del vaccino. I congelatori sono dotati di un avanzato sistema di sicurezza e monitoraggio che prevede l’apertura solo con badge elettronico, effettua il controllo in tempo reale di temperatura e alimentazione e invia segnali di allarme via SMS e via email.

G.G.