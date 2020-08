Cannizzaro: accompagnatore danneggia vetro del pronto soccorso

Send an email

«Meritano un apprezzamento gli operatori del triage e gli agenti della vigilanza, per la professionalità con cui hanno immediatamente contenuto l’episodio» lo afferma Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro. «Non da meno- continua Salvatore Giuffrida- l’apprezzamento per i Carabinieri e il tempestivo intervento che ha circoscritto l’accaduto evitando ulteriori conseguenze».

Nella tarda serata di ieri, un uomo, in sedia a rotelle, dà in escandescenze arrivando a danneggiare il vetro della postazione di pre-triage. L’uomo, infatti, aveva chiesto insistentemente di potere accedere all’interno del Pronto Soccorso per assistere la compagna.

Al diniego degli operatori, motivato dalle norme di contenimento, comincia a inveire contro l’infermiere e il vigilante. Quindi, arriva a lesionare la vetrata della guardiola con un oggetto contundente prelevato dalla carrozzina. Sull’uomo, identificato dai Carabinieri, pende una denuncia dall’Azienda Cannizzaro.

G.G.