Cannabis terapeutica: arriva l’ok dalla Regione

Cannabis terapeutica a spese della Regione Siciliana: è quanto previsto da un decreto firmato dall’assessore alla sanità Ruggero Razza.

Il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla. Unico vincolo per gli affetti da tale patologie sarà quello di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche. Qui, i medici potranno prescrivere ai pazienti la terapia con la cannabis ma per una durata massima di sei mesi. A fornire al malato il preparato saranno le farmacie ospedaliere.

Convenzioni con i privati

Il decreto regionale prevede che l’Ente firmi una convenzione con i privati in quanto, al momento, nessuna farmacia ospedaliere produce il farmaco richiesto. La Regione dovrà dunque confrontarsi con una delle cinque farmacie private, spalmate tra Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa che trattano il prodotto.

La delibera è il frutto di un lavoro, durato circa un anno, a cura di un particolare tavolo tecnico istituito dall’assessore Razza.

E.G.