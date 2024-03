Un’attitudine green per rinnovare il guardaroba a costo zero e adottare stili di consumo sostenibili: è l’iniziativa degli Swap party, importati dagli States, che ha lo scopo di contrastare l’industria della moda e che arriva per la prima volta a Canicattì (Agrigento) domenica 24 marzo dalle 10 alle 13. Una mattinata sostenibile, tra scambi di abiti e mercatini di artigianato, che si svolgerà in Piazza Roma a Borgalino, e che rientra nel progetto Brualinu – Benessere e rigenerazione urbana: si tratta di uno dei 28 vincitori della quinta edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il giorno dell’evento i partecipanti si presenteranno con dei capi, scelti dal proprio guardaroba, pronti e puliti per essere scambiati. Nessuna forma di pagamento se non il baratto: in base alle condizioni, saranno assegnati dei valori corrispondenti per poter iniziare lo scambio con i vestiti delle altre persone. Un’iniziativa che vuole rieducare i cittadini a pensare a forme di consumo sostenibili e contrastare la fast fashion. Durante la giornata sono previste anche delle letture di Fiabe dal mondo e attività a cura degli studenti di Euroform.

Un’iniziativa coerente con le finalità di Creative Living Lab: nato nel 2018, il bando prende vita per finanziare programmi condivisi di rigenerazione urbana delle periferie italiane, tramite l’organizzazione di attività culturali finalizzate a risanare territori che vivono realtà di fragilità sociale, economica e ambientale. L’obiettivo quello di realizzare progetti innovativi che consentano di trasformare e riutilizzare spazi, aree o edifici abbandonati e dismessi, e di sensibilizzare le comunità per reinventare nuove modalità socio-culturali di scambio, inclusione e senso di appartenenza. Un sistema di autogestione dal basso che vede la partecipazione di cittadini, istituzioni, professionisti, artisti e soggetti attivi per favorire forme rinnovate di riappropriazione del territorio con attività senza scopo di lucro.