Candelore, oggi dove sono. 31 gennaio 2020

Aria di festa tra le vie cittadine. Sant’Agata è vicina! Ecco il programma completo dei festeggiamenti delle candelore di oggi, venerdì 31 gennaio 2020.

Cereo Fiorai

Ore 10:00

Festeggiamenti in via Garibaldi 44.

Ore 14:00

Il Cereo si recherà in via Conte Torino.

Ore 18:00

Il Cereo renderà omaggio ai commercianti di via Conte Torino. Al termine si dirigerà in via Desmet presso la trattoria “Fratelli Vittorio” dove sosterà.

Cereo Pescivendoli

Ore 08:30

Festeggiamenti in onore della “casa del pesce Spampinato Giovanni” per poi proseguire in via Umberto e in piazza Carlo Alberto. Al termine la candelore si recherà in Corso Sicilia dove sosterà.

Ore 18:00

Il Cereo percorrerà via Etnea fino ad arrivare a piazza Duomo per onorare le case del pesce con fuochi pirotecnici. I festeggiamenti proseguiranno al ristorante “Antica Sicilia”. Al termine la candelora si dirigerà al Porto di Catania dove sosterà.

Cereo Ortofrutticolo

Ore 05:30

Il Cereo effettuerà il giro all’interno della Galleria Ortofrutta MAAS.

Ore 17:00

Inizio festeggiamenti con animazione da Cocomambo e gruppo musicale, cabaret, maghi, scuola di ballo, giocolieri, gonfiabili per bambini, pista go kart, ecc. Ospiti d’onore Giuseppe Castiglia, Nino Marchi e Rachele.

Ore 20:30

Spettacolo di fuochi pirotecnici.

Cereo Villaggio Sant’Agata

Ore 08:00

Festeggiamenti presso le scuole ed il Palazzo Comunale in via Bellini a Sant’Agata li Battiati alla presenza dei bambini delle scuole e delle autorità civili e religiose.

Ore 18:00

Festeggiamenti presso largo Barriera zona due Obelischi. Al termine, il Cereo si dirigerà verso piazza Mazzini dove sosterà.

Cereo Mastro Artigiani

Ore 16:30

Festeggiamenti presso il Bar Tahiti, via Plaia 75 (Patronato Caf Buglio) per poi proseguire in via Castello Ursino presso la trattoria “Da Antonio” dove sosterà.

E.G.