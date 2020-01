Candelore, dove sono oggi. 30 gennaio 2020

Sempre più nel vivo dei festeggiamenti agatini. Ecco il programma completo delle candelore di oggi, giovedì 30 gennaio 2020.

Cereo Pescivendoli

Ore 17:00

Festeggiamenti in onore della casa del pesce “Fratelli Napoli”. Al termine il cereo si dirigerà in piazza Giovanni Verga dove sosterà.

Cereo Macellai

0re 17:00

Festeggiamenti in piazza Federico di Svevia al ristorante “Tipico”. Al termine si dirigerà in piazza Mazzini dove sosterà.

Cereo Pizzicagnoli

Ore 17:00

Festeggiamenti zona Fasano, in via G.Simili presso “Le dolci bontà”.

Cereo Villaggio Sant’Agata

Ore 16:30

Festeggiamenti presso la pizzeria “Sant’Agata” via principe Nicola. Al termine sarà trasportato presso il Comune di Sant’Agata li Battiati

Cereo Mastri Artigiani

Ore 16:30

Festeggiamenti in via Plebiscito 318 ed in piazza San Cristoforo. Al termine il cereo si dirigerà in via Plebiscito 241 dove sosterà.

