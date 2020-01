Candelore, dove sono oggi. 29 gennaio 2020

Pochi giorni e Sant’Agata tornerà dai suoi amati catanesi. Proseguono i festeggiamenti delle candelore: ecco il programma completo di domani, mercoledì 29 gennaio 2020.

Primo Cereo Rinoti

Ore 08:00

Presentazione alle aziende e all’I.C.S “Livio Tempesta” zona Palombaio.

Ore 15:00

Festeggiamenti e sosta presso il Centro commerciale zona Palombaio.

Ore 18:00

Presentazione del Cereo alle abitazioni di S. Giuseppe La Rena zona Palombaio.

Ore 22:00

Rientro in sede

Cereo Fiorai

Ore 17:30

Festeggiamenti in via Garibaldi, adiacente a Piazza Mazzini, presso “L’angolo della Busta”.

Ore 19:00

Il Cereo si recherà in via Fornai per omaggiare uno storico portatore di Candelore da poco scomparso, conosciuto come “Pippo non siamo a questo”. Al termine, si recherà in via Dusmet presso la trattoria “Fratelli Vittorio” dove sosterà.

Cereo Pizzicagnoli

Ore 17:00

Festeggiamenti zona Cibali, in via dello Stadio, via Lavaggi e via Cesare Vivante.

Cereo Villaggio Sant’Agata

Ore 18:00

Festeggiamenti al ristorante “Casa di Amici” in via A. De Curtis angolo via Fischetti. A conclusione si dirigerà verso via Principe Nicola, nel quartiere di Picanello, presso la pizzeria “Sant’Agata” dove sosterà.

Cereo Mastri Artigiani

Ore 16:30

Festeggiamenti presso “Color Planet” di via Plebiscito 619. Il cereo si sposterà successivamente presso la panineria Milazzo dove sosterà.

