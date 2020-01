Candelore, dove sono oggi. 28 gennaio 2020

Si avvicina sempre più il momento dell’anno più atteso dai devoti. Ecco il programma completo delle candelore di oggi, martedì 28 gennaio 2020.

Cereo Pescivendoli

Ore 17:00

Festeggiamenti in onore della casa del pesce “Fratelli Fortunato”. Al termine il Cereo si recherà in via Ingegnere al ristorante “Tre bocche” dove sosterà.

Cereo Ortofrutticolo

Ore 17:00

Festeggiamenti presso la Bottega della frutta in piazza Risorgimento.

Cereo Macellai

Ore 16:30

Festeggiamenti presso “La Macelleria da Chicco” in via della Concordia.

Ore 19:00

Festeggiamenti presso la Crispelleria “Mazzone” di via Plebiscito. Successivamente, il cereo si dirigerà in piazza Federico di Svevia dove sosterà.

Cereo Pizzicagnoli

Il cereo passerà l’intera giornata a Lineri per omaggiare le attività commerciali.

Cereo Villaggio Sant’Agata

Ore 17:00

Festeggiamenti in via Zia Lisa alle Aziende Tecnomp Group- Pregas- La terza Piccolo- G&C. Al termine si dirigerà in via A. De Curtis all’angolo con via Fischetti al ristorante “Casa di Amici” dove sosterà.

Cereo Mastri Artigiani

Ore 17:00

Festeggiamenti in via Gelsomino 23, in via della Concordia 165. Dopo il cereo si dirigerà in via Acquicella dove sosterà.

