Candelore. Dove sono oggi. 27 gennaio 2020

Entriamo sempre più nel vivo dei festeggiamenti agatini. Ecco il programma completo delle candelore di oggi, lunedì 27 gennaio 2020.

Cereo Fiorai

Ore 17:00

Festeggiamenti del Cereo in via Mulino a vento presso “Club Scommettendo”. Al termine il Cereo si dirigerà in via Garibaldi presso “L’angolo della busta” con festeggiamenti e sosta.

Cereo Pescivendoli

Ore 17:00

Festeggiamenti in onore della casa del pesce “Red Fish”. Dopo il Cereo sarà trasportato in viale Vittorio Veneto dove sosterà.

Cereo Ortofrutticolo

Ore 17:00

Festeggiamenti presso la Snai di via Plebiscito n°6

Cereo Pizzicagnoli

Ore 09:00

Festeggiamenti presso “Photostyle” di via Plebiscito.

Ore 17:00

Festeggiamenti presso il negozio “Fantasia” di via Plebiscito, in zona Cappuccini.

Cereo Villaggio Sant’Agata

Ore 08:00

Dopo la festosa uscita dalla propria sede, il Cereo si dirigerà presso l’Istituto Comprensivo “Pestalozzi” viale Nitta alla presenza dei genitori e delle autorità civili e religiose. Al termine sosterà nei pressi del panificio “Sant’Agata”,.

Ore 16:00

Il Cereo si muoverà nelle vie del quartiere fino ad arrivare alla Chiesa Santa Croce dove sarà presente il Velo di Sant’Agata. A seguito dell’inizio della Santa Messa e della benedizione del Cereo la processione proseguirà insieme ai bambini del catechismo accompagnati dal parrocco.

In serata il Cereo festeggerà presso la zona B e concluderà al chiosco “Da Melina” in zona C.

Cereo Mastri Artigiani

Ore 16:30

Festeggiamenti in via Plaia n°171-172-182 per poi proseguire in piazza Caduti a Mare n°16. I festeggiamenti si concluderanno in via della Concordia n°68 dove il Cereo sosterà.

