Oggi, domenica in giro per Catania tantissime Candelore di Sant’Agata. Festeggiamenti in tanti quartieri catanesi con le “annacate” tipiche dei cerei.

Candelore, dove sono oggi. 26 gennaio 2020

Primo Cereo Rinoti

ore 8.00

presentazione del Cereo alle abitazioni del Villaggio Santa Maria Goretti lato Aeroporto

ore 15.00

presentazione del Cereo alla restante parte del Villaggio Santa Maria Goretti

Cereo Pescivendoli

ore 9.00

festeggiamenti al mercato ittivo MAAS. Giuseppe Castiglia allieterà l’evento. Saranno presenti il Sindaco e il Presidente dei festeggiamenti agatini. Servizio navetta AMT con partenza da piazza Borsellino. In seguito il Cereo si recherà in piazza Caduti del Mare e Angeli Custodi per onorare i quartieri dei marinai. A seguire si dirigerà in zona Cannizzaro dove sosterà.

Cereo Macellai

ore 17.00

festeggiamenti presso piazza San Cristoforo a seguire il Cereo si dirigerà in via Santa Maria della Salette ove sosterà.

Cereo Pizzicagnoli

ore 15.00

uscita ufficiale dalla chiesa San Francesco d’Assisi all’immacolata

ore 17.00

festeggiamenti in via Stella Polare

ore 19.30

festeggiamenti in Plaia presso la panineria wild west

Cereo Circolo Sant’Agata

ore 8.00

Uscita ufficiale dalla Basilica Collegiata il Cereo si recherà a piazza Duomo dove sosterà fino al termine della messa.

ore 20.00

il Cereo renderà omaggio alle stele di Sant’Agata in piazza dei Martiri.

F.F.