Candelore, dove sono oggi. 1 febbraio 2020

È febbraio, il mese che i catanesi attendono tutto l’anno per ammirare la loro Sant’Agata. Ecco il programma completo delle candelore di oggi, sabato 1 febbraio.

Cereo Monsignor Ventimiglia

Ore 10:00

Festeggiamenti in via Monfalcone dove il Cereo sosterà per rendere omaggio alle attività commerciali.

Primo Cereo Rinoti

Ore 14:00

Presentazione del Cereo alle abitazioni di San Giuseppe La Rena.

Ore 16:30

Sfilata dei Cavalieri Equites Maenarum per le vie della Borgata.

Ore 20:00

Festeggiamenti in piazza con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche e cittadine. A seguire si terrà uno spettacolo di cabaret e festosi fuochi d’artificio. Presente, inoltre, l’esposizione di fotografie e quadri “Accademia Cosmod’Art”, lo spettacolo medievale dei “I Cavalieri Equites” con dimostrazioni di abilità a cavallo.

Cereo Pescivendoli

Ore 17:00

Festeggiamenti al Porto di Catania in onore dei Marinai. Al termine il Cereo si dirigerà a Porta Uzeda dove sosterà.

Cereo Ortofrutticolo

Ore 19:00

Festeggiamenti in piazza Federico di Svevia al Borgo di Federico.

Ore 20:00

Piazza Duomo manifestazione della XVIII mostra “Amare Sant’Agata”

Cereo Macellai

Ore 17:00

Festeggiamenti presso Oratorio Salesiano San Filippo Neri in via Teatro Greco.

Ore 20:00

Festeggiamenti presso la trattoria “I vecchi sapori da Maurizio” in piazza Mazzini.

Cereo Pizzicagnoli

Ore 17:00

Festeggiamenti al Porto di Catania.

Cereo Bettolieri Vinicoli

Ore 09:00

Uscita ufficiale dalla Chiesa S. Francesco D’Assisi: da qui si dirigerà in via Vittorio Emanuele 99, per poi recarsi in piazza Duomo per omaggiare il sindaco e il comitato dei Festeggiamenti Agatini. A seguito dei festeggiamenti alle attività di via Garibaldi, si proseguirà in via Plebiscito n 410, 443.

Ore 20:00

Festeggiamenti agli abitanti di via Acquicella Porto 27.

