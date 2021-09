Can Yaman e Diletta Leotta, aria di crisi?

E’ finita tra Diletta Leotta e Can Yaman?

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia Can Yaman è arrivato accompagnato da un’altra donna.

Più di Beautiful, più di Brooke e Ridge. La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman ormai appassiona tutti. Una storia d’amore reale o pura messa in scena da gossip?

Dopo un’estate turbolenta che li ha visti spesso distanti con l’arrivo dell’attore a Venezia sembra evidente l’allontanamento tra i due.

Il divo turco, star di Canale 5, era anche assente al trentesimo compleanno della conduttrice siciliana, ma nessuno si aspettava di vederlo già con a fianco un’altra donna.

Alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, domenica 5 settembre, Can Yaman è sbarcato per ricevere il premio Filming Italy come personaggio televisivo dell’anno. Un premio che gli è stato consegnato “per aver rivoluzionato il concetto di divismo contemporaneo”, grazie alla sua immagine seducente ma sofisticata ed elegante allo stesso tempo.

Atteso da una folla delirante però, il bel Can non si è presentato con la bella Diletta Leotta ma con Moran Atias, bellissima attrice e modella israeliana.

Una nuova Taylor è tra noi?