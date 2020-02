Ripristinato il campo sportivo di Lavinaio

Riportato in vita il terreno del campo di calcio di Lavinaio, Aci Sant’Antonio.

Infatti, il terremoto del 2018 aveva causato ingenti danni nel territorio di Aci Sant’Antonio e in particolare nella frazione di Lavinaio.

L’Assessore allo Sport Giuseppe Santamaria:«Era uno degli interventi attesi e adesso, finalmente, tutti quelli che fruiscono di questo terreno potranno praticare sport come si deve. Questo di Lavinaio è un campo molto richiesto, da santantonesi e non, ed era necessario riportarlo in condizioni ottimali»

Il Sindaco Caruso ha, inoltre, precisato che l’intervento di manutenzione del campo è stato molto importante per ripristinare la socialità dei giovani del luogo, assidui frequentatori, che adesso potranno correre su un terreno a norma senza buche e avvallamenti.

Dunque, tra qualche giorno, il campo di Lavinaio sarà nuovamente praticabile in sicurezza.

G.G.