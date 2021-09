Campionato mondiale di Cous Cous, i vincitori

Dopo la vittoria dello chef Santo Petrocciani al Campionato italiano di Cous Cous è la Romania ad aggiudicarsi il Campionato mondiale di Cous Cous.

Con il suo “Tirami Cous Cous”, lo chef Santo Petrocciani, classe 93, aveva conquistato la giuria al Campionato italiano. Con questa vittoria si era assicurato la partecipazione al Campionato mondiale insieme a chef di altri 7 paesi (Afghanistan, Argentina, Marocco, Mauritius, Romania, Senegal, Spagna).

A vincere il Campionato mondiale di Cous Cous, la Romania alla sua prima partecipazione al Festival. La chef Claudia Maria Catana si è aggiudicata così il Bia Cous Cous World Championship.

La sua ricetta “La Transilvania incontra il Cous Cous” è a base di carré di agnello, rabarbaro, bacche di olivello spinoso, cipolla bianca, tuorli d’uovo, panna acida e alloro.

La vincitrice ha soddisfatto il palato della giuria presieduta dalla blogger romano-americana Eleonora Baldwin ed è stata premiata da sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino e da Luciano Pollini, Ad di Bia cous cous, main sponsor del festival.

Per lo chef palermitano Santo Petrocciani, il premio speciale per la migliore presentazione del piatto, mentre la Spagna, in gara con Juan Carlos Peña Pérez, ha vinto il premio per la ricetta più sostenibile.

Secondo la giuria tecnica è stata la ricetta dell’Argentina, proposta dalla chef Lola Macaroff, la più originale. E’ andato infine al Senegal, rappresentato dallo chef Bamba Barry il premio “salute e integrazione” assegnato dal progetto europeo I-Care.