Incendio alla zona industriale di Catania: camion in fiamme

Un camion ha preso fuoco oggi pomeriggio, nei pressi della Zona Industriale di Catania. La segnalazione è arrivata intorno alle 16:30 di oggi alla Sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. La squadra di Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Catania è intervenuta sulla SS114, in direzione Siracusa per spegnere un autoarticolato in fiamme.

Presente sul posto, anche un’autobotte di rincalzo, al fine di mettere in sicurezza il mezzo. Le fiamme hanno coinvolto interamente la motrice del camion. Non si segnala la presenza di feriti.

Bonificata la sede stradale e ripristinata dal personale ANAS intervenuto sul posto.

E.G.