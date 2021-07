Caldo estremo in Sicilia: picchi oltre i 40°C

Un “weekend” di fuoco attende i siciliani: un’ondata di caldo con temperature ad oltre 40°C abbraccerà il Sud Italia in contrasto con i forti temporale che invece travolgeranno molte altre regioni.

Boom di caldo al Sud, grandine e temporali al Nord

Secondo gli esperti del team del sito www.ilmeteo.it « sabato 31 luglio sarà una giornata bollente sulle regioni centrali, al Sud e su molti tratti pianeggianti del Nordest, dove la colonnina di mercurio facilmente arriverà a toccare picchi di 38°C; punte oltre 40°C sono attese invece sulle zone interne della Sicilia e della Puglia».

«Nel contempo però, con il passare delle ore lo scenario meteorologico inizierà a mutare: le regioni di Nordovest dovranno infatti fare i conti con un graduale peggioramento temporalesco atteso già nel corso del pomeriggio di sabato, quando intensi rovesci e temporali colpiranno gran parte del Piemonte e della Valle d’Aosta, per poi estendersi in seguito anche ai rilievi e alte pianure della Lombardia, e infine del Veneto occidentale. Nel corso della notte poi i fenomeni temporaleschi e le piogge intense insisteranno ancora su gran parte delle regioni, con rischio nubifragi su alto Piemonte e alta Lombardia; in questa fase le precipitazioni potranno interessare anche la Liguria di levante; un esaurimento dei fenomeni è atteso soltanto nel corso delle ore pomeridiane».

«Sole e caldo estremo domenica 1 agosto invece al Sud, e ancora una volta in particolare sulla Sicilia».

E.G.