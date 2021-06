Caldo africano in arrivo nel weekend: previsti fino a 30 gradi

Sarà un weekend caldo e afoso quello che si prospetta in tutta Italia. Ad alzare il termometro sarà neonato anticiclone africano che avvolgerà tutta l’Italia con picchi di 30 gradi in Sicilia, in Emilia, nel Lazio, sul basso Veneto e in Sardegna.

Ma le alte temperature dureranno poco: il team del sito www.iLMeteo.it informa che la perturbazione atlantica riuscirà a fare breccia nello scudo anticiclonico già a partire da domenica. Rovesci e temporali con probabili grandinate e improvvisi colpi di vento potranno scoppiare su gran parte delle regioni centrali e settentrionali. Sarà meno interessato il Sud.

La perturbazione abbandonerà l’Italia lunedì prossimo, ma lascerà dietro di sé una situazione molto instabile che sarà alla base di ulteriori peggioramenti del tempo anche per i giorni successivi.

