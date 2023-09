Il campionato è appena cominciato e sono già tantissime le sorprese fra i top e flop delle prime quattro giornate. Le scommesse di Serie C sono sempre entusiasmanti perché valutano una categoria particolarmente complicata con un grande numero di squadre intente a lottare per agguantare la Serie B, su 10 club soltanto uno otterrà la promozione diretta con il primo posto, dalla seconda alla decima posizione le squadre lotteranno nel minitorneo dei playoff insieme ai club degli altri gironi. Il Catania ha perso la prima gara nell’esordio contro il Crotone e deve recuperare non solo fiato ma accumulare più punti possibili per tornare nel calcio che conta, missione non facile perché ci sono tanti club che non vogliono mollare.

Le avversarie del Catania in chiave playoff

Nel palinsesto delle quote e delle scommesse oggi le favorite per il grande salto di categoria sono il Crotone, la Juve Stabia, il Latina, Turris, Messina e su tutte, il Foggia.

I club che sono partiti bene sono Turris, Juve Stabia e Latina, che hanno totalizzato 6 punti. Proprio la Turris si è presentata con il reparto offensivo più frizzantino, capace di realizzare 12 gol, mentre Taranto e Picerno hanno collezionato rispettivamente una vittoria, un pareggio e una sconfitta e due vittorie, un paraggio e una sconfitta proprio contro il Catania. Queste sono le squadre da cui i rossazzuri dovranno difendersi, ma ci sono anche altre compagini attrezzate per entrare nella lotta playoff, come il Crotone, favorito per la promozione diretta, il Benevento, il Messina, la Casertana e l’Avellino.

I migliori marcatori di Serie C Girone C

A dominare parzialmente la classifica marcatori al momento ci sono Maniero della Turris e Malcore dell’Audace Cerignola, entrambi con 6 gol segnati a testa si preparano ad affrontare un campionato denso di spettacolo. Nella Turris c’è un altro marcatore di altissimo livello che ha già segnato quattro reti, il classe 2002 Gianluca Cum, anche Fabrizi del Latina e Costantino del Monterosi Tuscia hanno segnato cinque reti in questi primi minuti di gioco.

Previsioni della griglia playoff di Serie C girone C

Anche se il campionato di Serie C è appena cominciato, le previsioni della griglia playoff presentano queste squadre contro cui il Catania dovrà lottare fino alla fine, salvo centrare l’obiettivo primo posto che permetterebbe la promozione diretta in Serie B. Le sfidanti per il primo posto sono Turris, Crotone, Foggia, Benevento e Messina, questi i club che dovrebbero permanere nella zona più alta della classifica. Tra le outsider pronte a giocarsi i playoff ci sono Latina, Taranto, Juve Stabia e Potenza.