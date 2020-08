Calcio Catania: presentata area tecnica dei rossazzurri

Il Calcio Catania rende note le diverse figure designate per l’inizio di stagione 2020/21. È Vincenzo Guerini il responsabile dell’area tecnica, mentre, Mario Marino si occuperà dell’area scouting e, infine, Pino Fichera segretario del settore giovanile. Questo l’organigramma dell’area tecnica del Catania.

A Giovanni Marchese, invece, va il ruolo di responsabile tecnico della squadra “Primavera 3” (già “Berretti”). Marchese, dopo 9 stagioni da calciatore rossazzurro diventa, quindi, allenatore. «Vogliamo creare un gruppo di lavoro che pensi e operi all’unisono- spiega Guerini- i componenti dell’area tecnica riceveranno da me e dal direttore Pellegrino indicazioni generali per giungere agli obiettivi principali». Tra gli obbiettivi designati la costruzione di una scuola “Calcio Catania” con un’identità precisa al fine di valorizzare il territorio e le sue risorse giovanili.

«Catania ha una grande fortuna- sottolinea il responsabile dell’area tecnica- qui la passione per il calcio è ancora molto viva e accesa. Tra ragazzi, infatti, si gioca ancora in piazza, sognando una carriera sportiva luminosa. Abbiamo strutture meravigliose, chiederemo molto in termini di professionalità e dedizione ai tecnici e agli istruttori». Ma l’organigramma dell’area tecnica non è ancora completo. Nei prossimi giorni, infatti, si definirà lo staff della prima squadra, scelto dal mister Raffaele, successivamente, la nomina dei tecnici del settore giovanile.

G.G.