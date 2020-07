Finaria dichiarata fallita: quale sarà il destino del Calcio Catania?

Send an email

Ad una settimana dalla chiusura del bando di vendita competitiva del Club il Tribunale di Catania dichiara fallita la Finaria, la Holding proprietaria del Calcio Catania.

Entro 48 ore il Tribunale renderà noto il destino del club di via Magenta e del bando. Trema la Sigi che potrebbe vedere svanire la possibilità di acquisire il Calcio Catania. Nei fatti il venditore non esiste più. È vero che Finaria potrebbe fare appello al fallimento ma è anche vero che la situazione debitoria è a dir poco devastante.

Un altro dubbio che i magistrati sono chiamati a sciogliere è il discorso del fallimento esteso. Cioè di un fallimento che riguarderebbe anche tutte le società riconducibili alla stessa Finaria.

In tutto ciò il 5 agosto, termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato si avvicina. Così come la serie D, qualora il Catania fosse dichiarato anch’esso fallito.

F.F.