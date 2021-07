Cala ancora l’Rt in Italia ma in aumento casi variante Delta e Kappa

In calo Rt ed incidenza in Italia ma preoccupa l’aumento di casi di variante Delta e Kappa: è l’esito della riunione settimanale della cabina di regia per il monitoraggio sulla situazione Covid del Paese.

Dopo due settimane di Rt stabile, si registra un calo attestandosi a 0,63 contro lo 0,69 della scorsa settimana.

Giù anche l’incidenza, «con valori molto al di sotto della soglia di 50 casi per 100.000 abitanti ogni 7 giorni». In particolare, secondo i dati del flusso Iss, nel periodo 21-27 giugno «l’incidenza settimanale si attesta a 9 per 100.000 abitanti contro i 12 per 100.000 abitanti della rilevazione precedente», evidenzia Adnkronos Salute.

L’avanzata in Italia delle varianti Delta e Kappa

Sebbene i nuovi casi diminuiscano di giorno in giorno, in proporzione aumentano i positivi al Covid19 legati alla variante Delta ed alla variante Kappa in focolai circoscritti.