La strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico a Misilmeri, per caduta calcinacci da un cavalcavia ubicato al km 250 della statale. Il cavalcavia è oggetto di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco.

G.G.