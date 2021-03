Caduta dei capelli: come combatterla efficacemente

Il fenomeno della caduta dei capelli è sempre più frequente nel corso degli anni. Si tratta di una problematica che può avere diverse cause a partire dallo stato di salute generale della persona. L’alopecia androgenetica, meglio conosciuta come calvizie, è una patologia molto diffusa che ha una stretta dipendenza con gli ormoni androgeni e con i fattori genetici ereditari.

Una delle cause della calvizie è la presenza dei recettori del deidrotestosterone (DHT) nel follicolo del capello. Il DHT risulta altamente dannoso per quest’ultimo, poiché, legandosi ai recettori, è in grado di ridurre la fase di crescita del capello, di provocare una progressiva miniaturizzazione del follicolo e di portare infine ad una completa atrofia del capello e quindi alla cessazione di ogni attività riproduttiva.

Come si combatte la caduta dei capelli?

Innanzitutto utilizzando i prodotti giusti come ad esempio quelli del marchio Redken. Si tratta di un marchio che da sempre si contraddistingue per la qualità dei propri prodotti che aiutano, tra le altre cose, a combattere la caduta dei capelli. Come ad esempio Redken Cerafil Maximize un prodotto che agisce in maniera decisa contro la caduta dei capelli migliorando la salute di questi a partire dalle radici e fino alle punte, lasciando così i capelli più folti, più pieni e più forti. Gli effetti sono clinicamente testati. Questo prodotto non solo agisce contro la caduta dei capelli ma ne prolunga il ciclo di vita e ne favorisce la densità e la pienezza. Inoltre è in grado di nutrire i capelli ed il cuoio capelluto aumentando il numero di capelli nella fase di crescita.

Redken Cerafil Maximize è ricco di omega 6, importanti per stimolare le radici dei capelli, di vitamine e di aminexil che previene la caduta prematura dei capelli.

Oltre all’utilizzo dei migliori prodotti possiamo adottare alcune tecniche per combattere la caduta dei capelli. Come ad esempio il massaggio del cuoio capelluto durante lo shampoo che è molto importante per stimolare la crescita dei capelli. Inoltre esistono diversi strumenti come la spazzola massaggiante che migliora la circolazione del cuoio capelluto. È ottima per la micro-circolazione e aiuta a rinforzare i capelli giovani.

L’importanza dell’alimentazione

L’alimentazione, come spesso accade, gioca un ruolo fondamentale nella lotta alla caduta dei capelli. Durante la giornata è importante garantire il giusto apporto proteico che corrisponde a 0,8/1 grammo per chilo di peso corporeo. È importante dunque privilegiare alimenti proteici come frutta, verdura, formaggio e tutti quegli alimenti ricchi di minerali e oligoelementi importanti, ed anche alimenti vegetali con alte percentuali proteiche come ad esempio i legumi e la soia.

È molto importante inoltre privilegiare i grassi polinsaturi Omega 3 presenti nel pesce, negli oli vegetali di oliva o monoseme, nelle noci e in tutta la frutta secca a guscio. Occhio, infine, al consumo di zuccheri semplici visto che un’alimentazione troppo ricca di questi glucidi richiede una continua produzione di insulina e determina un’aumentata liberazione di cortisolo responsabili di squilibri ormonali.