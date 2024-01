Sabato 10 e domenica 11 febbraio arriva al Teatro Biondo di Palermo BuBBles Revolution, il magico show di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite: tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia. Uno show che ha fatto il giro del mondo, riprodotto in ben sessanta paesi e quattro continenti diversi, registrando oltre 300.000 spettatori. Il duo è protagonista di ottanta minuti di magia, incanto, divertimento e poesia. Un emozionante viaggio nel magico mondo dell’illusione e delle bolle di sapone.

Per Marco Zoppi questo appuntamento è particolarmente importante, in quanto rappresenta un ritorno a casa dopo 15 anni di contratti in tutto il mondo: «Quando porti la tua arte in quattro continenti ti senti cittadino del mondo, ma volevo tornare dove tutto è iniziato, dove sono nato. Palermo è casa mia, è la mia città. Sentivo di voler diventare un artista. Quando scoprii il mondo affascinante delle bolle di sapone misi i miei studi di chimica al servizio dello spettacolo, studiando una formula che mi consentisse di creare bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 portai in scena un primo spettacolo al Teatro Crystal di Palermo, tre anni dopo mi ritrovai a Gardaland e poi nei teatri di tutto il mondo. L’incontro con Rolanda mi ha reso ancora più internazionale e ha portato alla nascita di Bubbles Revolution, che unisce l’incanto delle bolle con il fascino seduttivo dell’illusionismo moderno».

Un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. «Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!».

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portando gli spettatori in un universo fantastico.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista lituana, hanno proposto lo show in quasi tutto il mondo, calcando palcoscenici importanti tra cui New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di tutto il mondo abbattendo le barriere.