Brunori Sas incontra il pubblico a Catania

Brunori Sas, autore disincantato, sullla scia di “Parla con Dario” incontrerà i fans in una serie di incontri “intimi” e diretti che attraverseranno tutta l’Italia.

Sabato sarà il turno di Catania. Presso La Feltrinelli di via Etnea, a partire dalle ore 18:30 il cantautore scambierà quattro chiacchiere con i fans, in occasione dell’uscita del nuovo disco “Cip!”, prodotto con l’Island Records. Un disco introspettivo, un ritorno alla musica dopo ben tre anni di inattività.

Inoltre, acquistando il cd dal 10 gennaio alla Feltrinelli sarà possibile ritirare il pass che darà un accesso prioritario all’evento. Per ottenerlo sarà necessario essere in possesso del braccialetto che verrà consegnato in libreria al momento dell’acquisto dell’album.