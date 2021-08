Bruciano rifiuti a San Giorgio: beccati e denunciati

Non sono bastate le fiamme che da giorni ormai logorano l’Isola per far comprendere la pericolosità del gesto.

Grazie a una segnalazione giunta alla sala operativa della questura, infatti, gli agenti delle Volanti, intorno alle 4 del mattino, sono entrati in azione individuando e bloccando due persone che avevano appena appiccato il fuoco a dei rifiuti in via del Falcetto, nel quartiere periferico di San Giorgio, proprio nelle vicinanze di una delle zone più colpite dagli incendio, via Fossa della Creta, e che adesso conta diverse famiglie sfollate.