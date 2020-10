Brigadiere acciuffa ladro 17enne in via Umberto

Al momento sbagliato, nel luogo sbagliato: furto fallito per un 17enne beccato da un brigadiere in pensione mentre tentava di rubare un motorino. Il giovane, arrestato, è accusato di furto aggravato.

In pieno centro, esattamente in via Umberto proprio dinnanzi l’ingresso della Villa Bellini, l’attenzione di un signore che stava tranquillamente passeggiando con la famiglia è stata catturata da un ragazzino. Quest’ultimo, sfrontatamente alla vista dei numerosi passanti, aveva già forzato il lucchetto di sicurezza di uno scooter Honda SH posteggiato in fila tra gli altri. Il giovane tentava di armeggiare quindi con il bloccasterzo sperando di sfrecciare poi con il veicolo appena rubato.

Per sua sfortuna quel tranquillo signore era un Brigadiere dei Carabinieri in pensione da appena un anno. Senza pensarci troppo, ha bloccato subito dopo l’aspirante ladro, mollandone la presa soltanto all’arrivo dei suoi colleghi.

Restituito il mezzo al legittimo proprietario che ha ringraziato il brigadiere. Mentre il minorenne accompagnato presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti.

