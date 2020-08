Borseggiatori tentano scippo davanti all’ospedale V. Emanuele

Una coppia di giovani borseggiatori tenta uno scippo in Via Plebiscito, appena fuori dall’Ospedale Vittorio Emanuele. I due ladri, rintracciati, risultano pregiudicati, si tratta di un uomo di 38 anni e una donna 25enne, entrambi ritenuti responsabili dei reati di tentata rapina e di lesioni personali.

Lo scorso 18 agosto, a bordo di un motorino, la coppia aggredisce 2 donne, che uscendo dall’ospedale vengono affiancate dai due. L’uomo, seduto posteriormente, afferra la tracolla di una delle due donne tentando di strappargliela.Tuttavia, la vittima cerca di opporsi, tenendo l’oggetto della contesa mentre l’altra donna interviene, in soccorso. Ma il 38enne, invece, di rinunciare al furto, sceso dal mezzo, colpisce ripetutamente le due donne nel tentativo di sottrargli le borse. Le due malcapitate, però, riescono ad avere la meglio. Infatti, lo “scippatore” risale sullo scooter per fuggire via, mentre sul posto arriva una Volante. Le due signore, controllate al pronto soccorso per le lesioni riportate, sporgono, quindi, denuncia in Questura. A seguito di controlli incrociati sulle testimonianze delle due vittime e sulle indicazioni in loro possesso, il personale di Polizia Giudiziaria rintraccia i due criminali, già noti per reati predatori.

G.G.