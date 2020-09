Boom di contagi in Sicilia, +14 a Catania

Di nuovo in crescita la curva di contagi registrasi oggi in Sicilia. + 84 i nuovi casi nella giornata di oggi, martedì 8 agosto. I casi totali dall’inizio della pandemia, quindi, salgono a 4.849, quasi 5 mila. Attualmente Trapani risulta la provincia più colpita con ben 41 nuovi casi. Mentre nel capoluogo etneo +14. Palermo conta +20 a Palermo mentre 4 si registrano a Messina e Ragusa, 1 a Siracusa. Ancora zero casi ad Agrigento, Enna e Caltanissetta.

Il Ministero della Salute però non comunica nessun nuovo decesso, nelle ultime 24h, anzi, si segnalano ben 9 guarigioni. Sono 3, invece, le persone ricoverate in ospedale che fanno salire il totale a 104, rimangono 13 i pazienti in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 1.454, di cui 1.337 in isolamento domiciliare.

G.G.