Bonus Sicilia, D’Agostino (ItaliaViva): “Troppi cavilli, serve prorogare i termini”

Domani, giovedì 8 ottobre dovrebbe svolgersi il click-day del Bonus Sicilia dopo il flop di lunedì scorso. Ma tante sono le incertezza, dinanzi ad un grande incentivo per le microimprese messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria.

«Il nostro umile suggerimento sul click-day? Non bloccare la procedura -afferma l’On. Nicola D’Agostino– ma prorogare i termini. Prendere ancora qualche settimana di tempo per fare le cose per bene. Tutti questi cavilli e queste prescrizioni rischiano un flop -prima che tecnico- politico».

«Che nessuno, maggioranza ed opposizione, si augura e può permettersi. Consiglio scelte sagge e moderate. Si tratta -conclude il capogruppo ItaliaViva dell’Ars- di una opportunità di grande impatto in un momento drammatico. Non sprechiamola».

E.G.