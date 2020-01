Al via alla riqualificazione del Centro Storico: “bonificato” Corso Sicilia

Proseguono gli interventi disposti dal presidente della I Municipalità Paolo Fasanaro per la riqualificazione del Centro Storico. Dopo la pulizia di via Basile, si aggiunge un altro importante traguardo: la bonifica di Corso Sicilia.

Una delle vie principali del Centro Storico, infatti, è diventata ormai da anni un “dormitorio” per clochard. A ciò si aggiungono le gravi condizioni di sporcizia in cui versava la zona. Così, insieme all’assessore Alessandro Porto, alla polizia municipale e agli operatori Dusty si è proceduto con una grande operazione di pulizia.

«Abbiamo aiutato ed invitato i barboni che occupavano Corso Sicilia ad eccedere in strutture adeguate, soluzione che molti hanno rifiutato, dato che non sono soliti rispettare le regole ed allontanati. Rimossi i rifiuti, abbiamo disinfettato la zona. Si, probabilmente torneranno, probabilmente, anzi, sicuramente non abbiamo risolto i gravi problemi che da anni (e non da ieri) hanno ridotto il Corso Sicilia in questo stato. Ma siate realisti e per una volta fermatevi ad apprezzare l’impegno che nonostante le scarse risorse, nonostante le tantissime difficolta, ogni giorno mettiamo», afferma Paolo Fasanaro.

Un intervento prezioso per Catania che ha vissuto per troppo tempo in condizioni di degrado.

E.G.