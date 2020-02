Bomba tabacchino a Librino, Pogliese: “Drammatica situazione di sicurezza”

Il sindaco Salvo Pogliese commenta il triste episodio avvenuto stanotte in viale Castagnola, a Librino, che ha visto un giovane perdere la vita nel tentativo di far esplodere un distributore di sigarette.

«Malgrado il valoroso e costante impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, il gravissimo episodio di Librino ripropone in tutta la sua drammaticità le questioni della sicurezza. Come le garanzie sociali, che rimangono purtroppo di straordinaria attualità a Catania».

«La giovane vita spezzata nella strada senza sbocco della violenza e della sopraffazione deve fare riflettere tutti. Perché a Librino, come in ogni parte della Città, deve potersi affermare la cultura del rispetto delle persone, delle regole del vivere civile e della legalità. E anche per questo esprimiamo piena solidarietà al titolare della rivendita di tabacchi, il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. Deve potere continuare a testa alta nella sua attività imprenditoriale, sentendo vicine le istituzioni», conclude il primo cittadino.

