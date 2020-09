Bollettino Covid, Sicilia: 96 i positivi di oggi, 15 a Catania

Dopo i 91 casi di ieri, oggi in Sicilia si registrano 96 nuovi contagi, così comunica il bollettino del Ministero della Salute. La Regione comunica, inoltre, che dei 96 nuovi positivi circa 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot dell’Isola dei conigli. I numeri sono elevati, infatti, con i 96 nuovi diagnosticati la Sicilia arriva a quota 2.043 di attuali positivi di cui 1.856 in isolamento domiciliare, 173 ricoverati in ospedale con sintomi, +18 rispetto a ieri e 14 gravi ricoverati in Terapia intensiva, 3 in più di ieri.

15 nuovi positivi a Catania

Analizzando il computo su base provinciale, Palermo è in testa come la provincia con più positivi. 8 sono ad Agrigento, 15 a Catania, 2 a Enna, 8 a Messina, 26 a Palermo, 4 a Ragusa, 9 a Siracusa e 24 a Trapani.

G.G.