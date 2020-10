Blitz dei “Lupi” a San Cristoforo: sequestro di cocaina e marijuana

Blitz dei “Lupi” nella zona di San Cristoforo a Catania. Nel mirino della Squadra “Lupi” un catanese, Gaetano Giuffrida 41enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Il 41 enne, infatti, è ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di attività info-investigativa i “Lupi” l’hanno visto più volte uscire di casa e recarsi in un garage abbandonato per poi far rientro nella propria abitazione. Divisi in due squadre, pertanto, decidono di intervenire nell’abitazione e nel garage frequentato dall’uomo. In quest’ultimo, previa perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1 Kg di marijuana, conservata in diverse buste e nascoste sotto del materiale di risulta nonché 130 grammi di cocaina non tagliata e anche questa conservata in una busta di plastica. L’uomo, perquisito, aveva in tasca, anche,150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato associato al carcere di Augusta.

G.G.