Blitz a San Cristoforo: sequestrati cocaina e 7 mila euro

Disarticolato quartetto criminale dedito allo spaccio nel quartiere di San Cristoforo. In manette sono finiti il 29enne Alfio Di Martino, la convivente 24enne Silvia Maugeri, il 31enne Giuseppe Spampinato e il 42enne Domenico Marchese, tutti catanesi e ritenuti responsabili nel concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Al termine di una attività info investigativa, i militari sono dunque riusciti a ricostruire il sistema utilizzato dal quartetto per piazzare la cocaina alla clientela. Così, gli agenti hanno fatto irruzione in quella palazzina di via Piombai riuscendo a bloccare i correi, tutti impegnati nell’attività illecita. I quattro ricoprivano mansioni ben definite quali addetto al confezionamento, vedetta pusher e cassiere.

La perquisizione dell’edificio, protetto da un impianto di videosorveglianza esterna, consentiva di rinvenire 53 grammi di cocaina e 5 cartucce calibro 20. Tutto il materiale illecito era occultato abilmente in un anfratto del terrazzo.

In seguito, i carabinieri hanno perquisito la borsa della donna all’interno della quale si trovavano ben circa 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrati droga, denaro e materiale. Mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, si trovano relegati agli arresti domiciliari.

E.G.