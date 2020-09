Blitz a Nesima: un arresto e sequestro di armi droga e denaro

L’operazione della Squadra “Lupi” si rivela particolarmente proficua nella zona di Nesima con sequestro di droga, armi e denaro illecito. I militari, già da tempo, al corrente delle attività di Benedetto Rapisarda, 31enne, decidono di fare irruzioni nella sua abitazione sita in via Paolo Orsi. Rinvenuti e sequestrati circa 50 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte alle vendita nonchè la somma di 450 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Il Rapisarda, quindi, è ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ma non finisce qui. Durante la perquisizione dell’androne condominiale, infatti, saltano fuori un fucile cal.12 del tipo doppietta con le canne mozzate. L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per i conseguenti accertamenti tecnici. Si aspettano risultati circa provenienza ed eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

G.G.