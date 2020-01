Blatte tra forni e vassoi: chiuso bar in via Dusmet

Blatte, strati di polvere, sporcizia e cicche di sigarette: uno scenario degno di una discarica che però si presentava in uno dei più noti bar di Catania, sito in via Dusmet.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania ha disposto la chiusura dell’attività commerciale a seguito della scoperta di numerose e gravi violazioni di natura sanitaria. Unitamente al personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene alimentare e nutrizionale di Catania, i poliziotti hanno eseguito un sopralluogo.

Qui, gli agenti hanno trovato i locali infestati da blatte scoperte tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno, nei vassoi, nei frigoriferi. Invece gli alimenti deperibili come creme e sughi, erano depositati in secchi non protetti con idonea chiusura. Ma non è finita qui: incrostazioni nei pavimenti, nei macchinari e nella attrezzature, sporcizia stratificata, polvere e pure alcune cicche di sigarette. Nessuna traccia di protezioni antimosche.

Sul titolare pende una denuncia e una multa per occupazione del suolo pubblico antistante l’esercizio.

E.G.