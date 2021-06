Biscotti gluten free friabili

Friabili e leggerissimi: i biscotti senza glutine sono un’alternativa golosa per una colazione o un merenda. Ecco la ricetta.

La ricetta

Ingredienti:

1 uovo;

50gr di zucchero o eritritolo;

40gr di olio di semi;

100gr di fecola di patate;

40gr di farina di riso;

30gr di farina di ceci;

1 cucchiaino di lievito;

Scorza di limone.

Procedimento:

In una ciotola mettete l’uovo e sbattetelo con una forchetta. Unite l’olio, lo zucchero e la scorza di limone. Infine aggiungete le farine e formate un panetto che farete riposare in frigo, avvolto in una pellicola, per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, dividete l’impasto in due filoncini ed infornateli a 180 gradi per 20 minuti a forno statico.

Aspettate che si raffreddino per tagliarli.