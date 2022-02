Biscotti alla mandorla dal cuore morbido

I biscotti alla mandorla sono dei biscotti leggermente croccanti all’esterno con all’interno un cuor morbido alla mandorla che sprigiona tutti gli odori e i sapori di Sicilia.

I biscotti alla mandorla sono un dolce tipico siciliano che non va assolutamente confuso con la pasta di mandorla. La pasta di mandorla infatti, anch’essa tipicamente siciliana, è utilizzata però per la realizzazione della pasta reale o del panetto di mandorla.

«Sono biscotti che vengono chiamati anche fiocchi di neve» ci racconta Loredana Crisafi della Scuola di Cucina Myda «Vengono chiamati così perché ricoperti totalmente di zucchero a velo e danno quella sensazione di leggerezza che in qualche modo ci fa ricordare anche la neve. La caratteristica di questi biscotti è quella di essere fatti esclusivamente con farina di mandorle. Mandorle quindi che vengono ridotte in farina con l’aggiunta di zucchero, miele e impastate con un pò di albume. L’impasto così morbido si ottiene grazie all’utilizzo dello zucchero a velo. I biscotti vengono poi leggermente cotti in forno. Non devono essere biscottati ma devono restare morbidi soprattutto all’interno. L’importante è che l’albume riesca a cuocere per una garanzia d’igiene».

Un dolce siciliano dagli arabi tramandato alle Monache della Martorana

«Per quanto riguarda le origini di questo dolce sono sempre molto antiche. C’è chi dice che siano legate agli arabi che schiacciavano la frutta secca e la miscelavano con lo zucchero. Da qui quest’usanza sarebbe stata assorbita dalle Monache della Martorana, un convento di Palermo famoso proprio per questi dolci tipici alle mandorle e in generale per i dolci tipici siciliani. Infatti anticamente non esistevano le pasticcerie ma a realizzare i dolci erano le monache all’interno dei conventi. Negli anni sono nate varie declinazioni con le quali vengono realizzate le paste di nocciola, le paste di pistacchio».

La ricetta dei biscotti alla mandorla

Ingredienti:

500 gr di farina di mandorle

500 gr di zucchero a velo

50 gr di miele

5/6 albumi

50 gr di zucchero semolato

Procedimento:

Mischiare tutte le polveri incluso lo zucchero semolato e il miele. Aggiungere gli albumi, poco per volta, sino a raggiungere la giusta consistenza. Con l’aiuto dello zucchero a velo formare i biscotti a “S”. Infornare a 210 gradi per 20 minuti.